На встрече в Израиле Ставицкий отказался от сделки со следствием - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что целью встречи в ноябре 2016 года с подозреваемым в краже нескольких объектов экс-министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким была проверка его готовности к сотрудничеству со следствием.



Об этом говорится в специальном комментарии заместителей генпрокурора Евгения Енина и Анжелы Стрижевской, выложенном в Facebook 11 июня.

Прежде всего Енин подчеркнул, что "указанная поездка проходила в форме официальной командировки, что подтверждено всеми необходимыми документами".



"Целью поездки было проведение встречи с подозреваемым Ставицким, который постоянно находится на территории государства Израиль, и проверка его готовности к сотрудничеству со следствием", - сказал заместитель Луценко.



По словам Енина, встречу инициировал сам Ставицкий, который якобы обратился в ГПУ через своих представителей.



Стрижевская подтвердила, что представители ГПУ изложили Ставицкому позицию относительно сделки со следствием, которая базировалась на трех основных вещах: возмещение ущерба, нанесенного государству, и определенных экспертами в рамках уголовного производства, второе – признание вины и обличительные показания относительно других участников преступления.



По ее словам, переговоры показали, что фигурант не готов к заключению сделки.



"В связи с этим мы считали исчерпанными возможности для дальнейших переговоров", - отметила Стрижевская.



Заместители Луценко, говорят, что довели эту позицию до руководства и в дальнейшем ГПУ получила разрешение суда на заочный процесс в отношении экс-министра.



Енин и Стрижевская отметили, что все "обвинения о затягивании сроков расследования через якобы достижение каких-то внепроцессуальных договоренностей абсолютно необоснованы".



В ГПУ подчеркивают, что квалификация действий Ставицкого не претерпела никаких изменений.



"Как было сформировано в окончательном подозрении, подписанном в 2016 году, так и в материалах обвинительного акта фигурирует ч. 5 ст. 191, ч. ст. 209, ст. 358 и ст. 366 УК Украины", - сказал Енин.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ноябре 2016 года Енин и Стрижевская посетили Израиль для проведения тайной встречи со Ставицким в одном из отелей Тель-Авива.



Журналисты предполагали, что тогда прокуроры пытались договориться с экс-министром, поэтому его дело передали в суд только этой весной, хотя оно было готово еще полтора года назад.

Как сообщалось, 8 мая 2018 года Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы правления НАК "Надра Украины" и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который подозревается в краже объектов комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье".