ООС: Бойовики обстріляли Піски і Новотошківське з мінометів, є поранений

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Понеділок, 11 червня 2018, 18:29

Бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення, його евакуювали до лікарні.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Піски, де відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики вели обстріли із стрілецької зброї та гранатометів поблизу Новозванівки, Водяного та Гнутового.

"Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Тарамчук, що на Маріупольському напрямку. Контрснайперськими заходами українські захисники швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають військові.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас війна ОРДЛО
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