ООС: Бойовики обстріляли Піски і Новотошківське з мінометів, є поранений

Бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення, його евакуювали до лікарні.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Піски, де відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики вели обстріли із стрілецької зброї та гранатометів поблизу Новозванівки, Водяного та Гнутового.

"Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Тарамчук, що на Маріупольському напрямку. Контрснайперськими заходами українські захисники швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають військові.