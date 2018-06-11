ООС: Боевики обстреляли Пески и Новотошковское из минометов, есть раненый

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения, его эвакуировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутово.

"Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук, что на Мариупольском направлении. Контрснайперскими мерами украинские защитники быстро вынудили противника прекратить огонь", - отмечают военные.