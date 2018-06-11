Суд арештував догхантера Святогора на 2 місяці

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Понеділок, 11 червня 2018, 19:31

Суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалила рішення взяти під варту на два місяці без права на заставу догхантера Олексія Святогора.

Про це повідомляє "112-Україна".

Під час засідання адвокат Святогора просив провести засідання у закритому режимі. Однак суддя не задовольнила його клопотання.

За словами прокурора, Святогора підозрюють у виготовленні творів, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Сторона обвинувачення просила під час розслідування обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Після нарадчої кімнати суддя винесла рішення – взяти Святогора під варту на 2 місяці.

8 червня стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому.

Як повідомляє Hromadske, його відпустили разом з охороною, яку він попросив у поліції до 11 червня.

Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.

Він також є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Марія Думанська, УП
Теми: суд Київ
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