Суд арештував догхантера Святогора на 2 місяці
Суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалила рішення взяти під варту на два місяці без права на заставу догхантера Олексія Святогора.
Про це повідомляє "112-Україна".
Під час засідання адвокат Святогора просив провести засідання у закритому режимі. Однак суддя не задовольнила його клопотання.
За словами прокурора, Святогора підозрюють у виготовленні творів, що пропагують культ насильства та жорстокості.
Сторона обвинувачення просила під час розслідування обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Після нарадчої кімнати суддя винесла рішення – взяти Святогора під варту на 2 місяці.
8 червня стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому.
Як повідомляє Hromadske, його відпустили разом з охороною, яку він попросив у поліції до 11 червня.
Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.
Він також є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.