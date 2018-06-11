Суд арестовал догхантера Святогора на 2 месяца
Судья Шевченковского районного суда Киева приняла решение взять под стражу на два месяца догхантера Алексея Святогора.
Об этом сообщает "112-Украина".
Во время заседания адвокат Святогора просил провести заседание в закрытом режиме. Однако судья не удовлетворила его ходатайство.
По словам прокурора, Святогора подозревают в изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.
Сторона обвинения просила во время расследовании избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
После совещательной комнаты судья вынесла решение - взять Святогора под стражу на 2 месяца.
8 июня стало известно о задержании Святогора. В тот же день его отпустили домой.
Как сообщает Hromadske, его отпустили вместе с охраной, которую он попросил у полиции до 11 июня.
Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.
Он также есть в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.