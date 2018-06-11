Суд арестовал догхантера Святогора на 2 месяца

Судья Шевченковского районного суда Киева приняла решение взять под стражу на два месяца догхантера Алексея Святогора.

Об этом сообщает "112-Украина".

Во время заседания адвокат Святогора просил провести заседание в закрытом режиме. Однако судья не удовлетворила его ходатайство.

По словам прокурора, Святогора подозревают в изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Сторона обвинения просила во время расследовании избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

После совещательной комнаты судья вынесла решение - взять Святогора под стражу на 2 месяца.

8 июня стало известно о задержании Святогора. В тот же день его отпустили домой.

Как сообщает Hromadske, его отпустили вместе с охраной, которую он попросил у полиции до 11 июня.

Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.

Он также есть в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.