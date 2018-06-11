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У США оголосили одноденне голодування на підтримку Сенцова

Понеділок, 11 червня 2018, 22:20

Український конгресовий комітет Америки закликав долучитися до одноденного голодування на підтримку вимог ув’язненого українського режисера Олега Сенцова звільнити політв’язнів в РФ.

Про це повідомляється в офіційному листі-зверненні УККА, передає "Укрінформ".

"Український Конгресовий Комітет Америки (УККА), найбільший представницький орган для 1,5 млн американців українського походження, закликає українсько-американську спільноту та наших друзів по всьому світу висловити свою солідарність з Олегом Сенцовим, взявши участь у одноденному голодуванні в середу, 13 червня, напередодні Кубку світу ФІФА в Росії", - зазначається у листі.

Цією акцією українська громада хоче поширити заклик Сенцова звільнити усіх українських політв’язнів в Росії.

За словами представників УККА, українські громади в Канаді й Австралії також підтримали цю акцію публічними заявами.

 

Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років  голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСенцовакції
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