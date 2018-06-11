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В США объявили однодневную голодовку в поддержку Сенцова

Понедельник, 11 июня 2018, 22:20

Украинский конгрессовый комитет Америки призвал присоединиться к однодневной голодовке в поддержку требований заключенного украинского режиссера Олега Сенцова освободить политзаключенных в РФ.

Об этом сообщается в официальном письме-обращении УККА, передает "Укринформ".

"Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА), крупнейший представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения, призывает украинско-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовым, приняв участие в однодневном голодании в среду, 13 июня, накануне Кубка мира ФИФА в России", - отмечается в письме.

Этой акцией украинская община хочет распространить призыв Сенцова освободить всех украинских политзаключенных в России.

По словам представителей УККА, украинские общины в Канаде и Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.

 

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Темы: СШАСенцовакции
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