Чемпіонат невизнаних країн: серед гравців команди з Закарпаття нема українців - ОДА
Жоден гравець закарпатської команди "Karpatalja" (з угорської - Підкарпаття), яка взяла участь у чемпіонаті світу за участю команд з невизнаних держав, не має українського громадянства та не грає в українських клубах.
Про це "Громадському радіо" повідомив прес-секретар Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослав Галас.
"У цій команді є сім гравців - вихідців із Закарпаття. Кілька з них колись грали у футбольних клубах Закарпатської області, в тому числі у ФК "Говерла". Зараз жоден із них не є гравцем жодного закарпатського клубу. Усі вони - громадяни Угорщини", - заявив Галас.
За його словами, кілька гравців іноді відвідують Закарпаття, тому що приїздять в гості до родичів.
"Як тільки хтось з них з’явиться в області, з ними одразу буде проведена бесіда співробітниками СБУ", - пояснив прес-секретар.
На питання про присутність українського прапора на гербі команди він зазначив, що це є категорично неприйнятним та саме з цього приводу співробітники СБУ і проводитимуть бесіду.
Крім цього, Галас підтвердив, що виступ команди у чемпіонаті організував чинний депутат Береговської райради від Демократичної партії угорців України Тибор Феєш. Після повернення в Україну з ним також спілкуватимуться правоохоронці.
Водночас керівник прес-групи СБУ Закарпатської області Людмила Коршунова повідомила, що СБУ перевіряє інформацію щодо участі у чемпіонаті світу серед невизнаних держав осіб, зареєстрованих у Закарпатській області.
"За попередньою інформацією кілька таких осіб брали участь у турнірі. Очікується повернення учасників для їхнього опитування стосовно обставин участі у цьому заході", - заявила Коршунова.
За інформацією з джерел "Громадського радіо", кілька членів команди мали повернутися в Україну, але через те, що ситуація набула резонансу, ще ніхто з них не перетнув державний кордон.
10 червня у Лондоні пройшла вирішальна гра чемпіонату світу з футболу під егідою КОНІФА – федерації футбольних асоціацій, до якої входять збірні невизнаних держав, залежних територій, національних меншин, народів без власних держав, а також збірних, які не входять до складу ФІФА.
У фіналі команда Північного Кіпру зустрілася з закарпатською "Karpatalja" (з угорської – Підкарпаття), яка виступає з українсько-угорською символікою та контурами Закарпатської області на емблемі.
В основний час команди зіграли 0:0. А в післяматчевих пенальті "Karpatalya" обіграла кіпріотів із рахунком 3:2.
В заявці команди Karpatalya значаться чимало гравців із Закарпаття, які виступають за угорські клуби, граючи в сусідній країні по угорських паспортах. Йдеться про Шандора Розмана та Шандора Вайду із Виноградова, Юрія Тому, який нещодавно був гравцем "Говерли" Ужгорода та ФК "Ужгорода", та Золтана Бокшо із Мукачівщини.
Торік Феєш возив цю команду на чемпіонат Європи невизнаних країн на Кіпр.
"Karpatalya" поїхала на чемпіонат ще 3 червня.
Вже 4 червня Федерація футболу Закарпаття заявила, що вона не має жодного стосунку до чемпіонату світу для команд невизнаних утворень.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що правоохоронці мають зацікавитися футбольною командою з Закарпаття, яка взяла участь у чемпіонаті світу за участю команд з невизнаних держав.