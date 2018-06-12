Чемпіонат невизнаних країн: серед гравців команди з Закарпаття нема українців - ОДА

Жоден гравець закарпатської команди "Karpatalja" (з угорської - Підкарпаття), яка взяла участь у чемпіонаті світу за участю команд з невизнаних держав, не має українського громадянства та не грає в українських клубах.

Про це "Громадському радіо" повідомив прес-секретар Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослав Галас.



"У цій команді є сім гравців - вихідців із Закарпаття. Кілька з них колись грали у футбольних клубах Закарпатської області, в тому числі у ФК "Говерла". Зараз жоден із них не є гравцем жодного закарпатського клубу. Усі вони - громадяни Угорщини", - заявив Галас.

За його словами, кілька гравців іноді відвідують Закарпаття, тому що приїздять в гості до родичів.

"Як тільки хтось з них з’явиться в області, з ними одразу буде проведена бесіда співробітниками СБУ", - пояснив прес-секретар.

На питання про присутність українського прапора на гербі команди він зазначив, що це є категорично неприйнятним та саме з цього приводу співробітники СБУ і проводитимуть бесіду.

Крім цього, Галас підтвердив, що виступ команди у чемпіонаті організував чинний депутат Береговської райради від Демократичної партії угорців України Тибор Феєш. Після повернення в Україну з ним також спілкуватимуться правоохоронці.

Водночас керівник прес-групи СБУ Закарпатської області Людмила Коршунова повідомила, що СБУ перевіряє інформацію щодо участі у чемпіонаті світу серед невизнаних держав осіб, зареєстрованих у Закарпатській області.

"За попередньою інформацією кілька таких осіб брали участь у турнірі. Очікується повернення учасників для їхнього опитування стосовно обставин участі у цьому заході", - заявила Коршунова.

За інформацією з джерел "Громадського радіо", кілька членів команди мали повернутися в Україну, але через те, що ситуація набула резонансу, ще ніхто з них не перетнув державний кордон.

10 червня у Лондоні пройшла вирішальна гра чемпіонату світу з футболу під егідою КОНІФА – федерації футбольних асоціацій, до якої входять збірні невизнаних держав, залежних територій, національних меншин, народів без власних держав, а також збірних, які не входять до складу ФІФА.

"ДНР" і "ЛНР", повідомляє У цьому ж турнірі взяли участь збірні Абхазії, Тибету, Секейського краю та інші, а у відбіркових матчах навіть команди так званихповідомляє Mukachevo.net.