Чемпионат непризнанных стран: среди игроков команды из Закарпатья нет украинце - ОГА

Ни один игрок закарпатской команды "Karpatalja" (с венгерского - Прикарпатья), которая приняла участие в чемпионате мира с участием команд из непризнанных государств, не имеет украинского гражданства и не играет в украинских клубах.

Об этом "Громадському радіо" сообщил пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас.

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК "Говерла". Сейчас ни один из них не является игроком закарпатских клубов. Все они - граждане Венгрии", - заявил Галас.

По его словам, несколько игроков иногда посещают Закарпатье, потому что приезжают в гости к родственникам.

"Как только кто-то из них появится в области, с ними сразу будет проведена беседа сотрудниками СБУ", - пояснил пресс-секретарь.

На вопрос о присутствии украинского флага на гербе команды он отметил, что это категорически неприемлемо и именно по этому поводу сотрудники СБУ и будут проводить беседу.

Кроме этого, Галас подтвердил, что выступление команды в чемпионате организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. По возвращении в Украину с ним также будут общаться правоохранители.

В то же время руководитель пресс-группы СБУ Закарпатской области Людмила Коршунова сообщила, что СБУ проверяет информацию об участии в чемпионате мира среди непризнанных государств лиц, зарегистрированных в Закарпатской области.

"По предварительной информации, несколько таких человек принимали участие в турнире. Ожидается возвращение участников для их опроса относительно обстоятельств участия в этом мероприятии", - заявила Коршунова.

По информации из источников "Громадського радіо", несколько членов команды должны были вернуться в Украину, но после того, как ситуация приобрела резонанс, еще никто из них не пересек государственную границу.

10 июня в Лондоне прошла решающая игра чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА – федерации футбольных ассоциаций, в которую входят сборные непризнанных государств, зависимых территорий, национальных меньшинств, народов без собственных государств, а также сборных, которые не входят в состав ФИФА.



В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже команды так называемых "ДНР" и "ЛНР",сообщает Mukachevo.net.

В финале команда Северного Кипра встретилась с закарпатской "Karpatalja" (с венгерского - Прикарпатье), которая выступает с украинско-венгерской символикой и контурами Закарпатской области на эмблеме.



В основное время команды сыграли 0:0. А в послематчевых пенальти Karpatalya обыграла киприотов со счетом 3:2.

В заявке команды Karpatalya значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерским паспортам. Речь идет о Шандоре Розмане и Шандоре Вайде из Виноградова, Юрии Томе, который недавно был игроком "Говерлы" Ужгорода и ФК "Ужгорода", и Золтане Бокше из Мукачевщины.

В прошлом году Фееш возил эту команду на чемпионат Европы непризнанных стран на Кипр.

"Karpatalya" поехала на чемпионат еще 3 июня.

Уже 4 июня Федерация футбола Закарпатья заявила, что она не имеет никакого отношения к чемпионату мира для команд непризнанных образований.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что правоохранители должны заинтересоваться футбольной командой с Закарпатья, которая участвовала в чемпионате мира с участием команд из непризнанных государств.

