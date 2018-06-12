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Франція і ФРН готові допомогти розмінувати Донбас

Вівторок, 12 червня 2018, 03:42

Франція і Німеччина готові надати допомогу в розмінуванні територій в зоні конфлікту на сході України.

Про це заявив голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан на прес-конференції за підсумками зустрічі "нормандського формату", передає "Інтерфакс-Україна".

"Франція і Німеччина запропонували взяти участь в розмінуванні, виділивши додаткові кошти, а також - надавши консультації експертів", - підкреслив міністр.

Ле Дріан також наголосив на необхідності більшого захисту цивільних об'єктів.

"Базові цивільні об'єкти інфраструктури, такі як фільтраційна станція в Донецьку, повинні бути краще захищені.

Те рішення, яке буде вироблено у випадку з цією станцією, в подальшому може бути використане як модель для забезпечення безпеки і багатьох інших об'єктів", - зауважив він.

Під час зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" сторони обговорили можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше торкнулися питання звільнення українських політв'язнів, які незаконно утримуються в РФ.

Крім цього, сторонам вдалося обговорити ряд кроків для забезпечення припинення вогню на сході України.

Нинішня зустріч очільників МЗС країн нормандського формату стала першою з лютого 2017 року.

Теми: ФранціяНімеччинаДонбас
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