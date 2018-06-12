Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки": Клімкін розповів про "хороші новини"

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Вівторок, 12 червня 2018, 02:30

Під час зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" сторони обговорили можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше торкнулися питання звільнення українських політв'язнів, які незаконно утримуються в РФ.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на брифінгу за підсумками зустрічі, передає "УНІАН".

Він підкреслив, що зустріч можна охарактеризувати як "реальну дискусію".

"Хороша новина полягає у тому, що ми сьогодні знову зібралися після певної паузи, у тому, що у нас сьогодні була реальна дискусія з можливістю обговорити ряд питань", - заявив Клімкін.

"Друга хороша новина полягає у тому, що у нас було реальне обговорення питань звільнення наших політичних в'язнів і заручників та формату миротворчої місії.

Це була дискусія з питань, які ніколи не дискутувалися у "нормандському форматі". Ми ніколи не говорили про політичних в'язнів взагалі, не тільки заручників, ми ніколи предметно, щонайменше, не обговорювали миротворчу місію, щодо чіткого визначення в чому полягає різниця в наших позиціях", - наголосив український міністр.

"І в цьому сенсі, я вважаю, що це була корисна місія. В сенсі результату - нам потрібні подальші дискусії, і ми будемо сфокусовано разом з нашими німецькими і французькими друзями їх проводити", - додав він. 

"Ми домовилися, що будемо працювати далі, у різних форматах, в тому числі відбудеться зустріч на рівні політичних директорів, і потім ми будемо дивитися, чи буде потрібна ще одна міністерська зустріч", - зауважив Клмікін.

Як повідомлялось, у Берліні завершилася зустріч міністрів закордонних справ країн, що входять до нормандського формату.

Нинішня зустріч очільників МЗС країн нормандського формату стала першою з лютого 2017 року.

Теми: Клімкін МЗС політв'язні миротворці
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