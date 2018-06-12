Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки": Клімкін розповів про "хороші новини"
Під час зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" сторони обговорили можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше торкнулися питання звільнення українських політв'язнів, які незаконно утримуються в РФ.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на брифінгу за підсумками зустрічі, передає "УНІАН".
Він підкреслив, що зустріч можна охарактеризувати як "реальну дискусію".
"Хороша новина полягає у тому, що ми сьогодні знову зібралися після певної паузи, у тому, що у нас сьогодні була реальна дискусія з можливістю обговорити ряд питань", - заявив Клімкін.
"Друга хороша новина полягає у тому, що у нас було реальне обговорення питань звільнення наших політичних в'язнів і заручників та формату миротворчої місії.
Це була дискусія з питань, які ніколи не дискутувалися у "нормандському форматі". Ми ніколи не говорили про політичних в'язнів взагалі, не тільки заручників, ми ніколи предметно, щонайменше, не обговорювали миротворчу місію, щодо чіткого визначення в чому полягає різниця в наших позиціях", - наголосив український міністр.
"І в цьому сенсі, я вважаю, що це була корисна місія. В сенсі результату - нам потрібні подальші дискусії, і ми будемо сфокусовано разом з нашими німецькими і французькими друзями їх проводити", - додав він.
Російський міністр Сергій Лавров запевнив, що український омбудсмен Денісова буде мати доступ до тих, хто знаходиться за гратами. "Важливо, щоби вона мала доступ до всіх", - зауважив Клімкін.
"Але реальна мета - звільнити всіх", - підкреслив дипломат.
У ході зустрічі він називав конкретні імена, зокрема Олега Сенцова, Володимира Балуха, політичних в'язнів, які зараз голодують, хто знаходиться у важкому стані.
"Ми домовилися, що будемо працювати далі, у різних форматах, в тому числі відбудеться зустріч на рівні політичних директорів, і потім ми будемо дивитися, чи буде потрібна ще одна міністерська зустріч", - зауважив Клмікін.
"Ми маємо визначити, чи є сенс для зустрічі на найвищому рівні. Ми говорили про важливість такої зустрічі найближчим часом, не визначали конкретних дат, а домовились працювати далі для того, щоб визначити загальні рамки і залишити два-три питання, які мають виключно політичне значення на рішення глав держав", - зазначив міністр.
Як повідомлялось, у Берліні завершилася зустріч міністрів закордонних справ країн, що входять до нормандського формату.
Нинішня зустріч очільників МЗС країн нормандського формату стала першою з лютого 2017 року.