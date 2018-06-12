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Франция и ФРГ готовы помочь разминировать Донбасс

Вторник, 12 июня 2018, 03:42

Франция и Германия готовы оказать помощь в разминировании территорий в зоне конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам встречи "нормандского формата", передает "Интерфакс-Украина".

"Франция и Германия предложили принять участие в разминировании, выделив дополнительные средства, а также - предоставив консультации экспертов", - подчеркнул министр.

Ле Дриан также отметил необходимость большей защиты гражданских объектов.

"Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены.

То решение, которое будет принято в случае с этой станцией, в дальнейшем может быть использовано в качестве модели для обеспечения безопасности и многих других объектов", - сказал он.

Во время встречи глав МИД "нормандской четверки" стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

Кроме этого, сторонам удалось обсудить ряд шагов для обеспечения прекращения огня на востоке Украины.

Нынешняя встреча руководителей МИД стран нормандского формата стала первой с февраля 2017 года.

Темы: ФранцияГерманияДонбасс
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