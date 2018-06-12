Клімкін розповів про відмінність позицій України і РФ щодо миротворчої місії ООН на Донбасі

Голова МЗС України Павло Клімкін переконаний, що миротворчі сили ООН мають отримати реальний мандат щодо роззброєння незаконних збройних формувань та пошуку прихованої важкої зброї на території окупованого Донбасу.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки", передає "УНІАН".

"Первісна позиція РФ насправді ще гірша, і вона полягає не в географії. Росія каже, що майбутні миротворці можуть супроводжувати - я підкреслюю - лише супроводжувати спостережну місію ОБСЄ і вздовж лінії дотику, і на окупованій території, але вони не здатні робити нічого іншого", - наголосив міністр.

"Наша позиція полягає в тому, що миротворці мають прийти одразу на всю окуповану територію. Звичайно, вони не можуть одразу розміститися у всіх місцях з самого початку. Це буде стадійний підхід", - пояснив Клімкін.

"Але вони повинні отримати реальний мандат, мандат впливу, мандат щодо роззброєння, мандат щодо спільного з ОБСЄ контролю над відведенням важкої зброї, над пошуком важкої зброї, яка прихована", - підкреслив він.

"Я запитав пана Лаврова (міністр закордонних справ РФ - ред.): а чому ви не хочете відкривати пункт перетину біля Золотого? Ми знаємо чому, оскільки там знаходяться російські війська з іншого боку і прихована військова техніка", - зауважив глава українського МЗС.

У цьому зв'язку Клімкін знову звернувся до Лаврова: "А якщо будуть миротворці - вони зможуть разом з Спеціальною моніторинговою місією потрапити туди?"

У нього не було відповіді, тому це має бути реальна місія, з реальним мандатом, яка впливає на ситуацію. Просто ходити разом з СММ вздовж тих шляхів, які вже доступні для СММ, немає жодного сенсу", - наголосив Клімкін.

Крім цього, український міністр заявив, що Лавров визнав необхідність проведення переговорів щодо питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Ця зустріч після тривалої паузи дійсно була корисною. Вона показала, що ми разом з Німеччиною і Францією стоїмо на ногах - у нас є чітка спільна позиція по всіх питаннях. Ми скоординовано можемо тиснути на російську позицію.

Сьогодні, зокрема - на пана Лаврова. І в деяких випадках він вимушений був визнати, що російська позиція по окремих пунктах має бути і надалі дискутована, що нам потрібні подальші дискусії", - підкреслив Клімкін.

"Саме його визнання щодо необхідності подальших дискусій і щодо майбутньої миротворчої місії, і щодо звільнення політичних в'язнів і заручників, і щодо безпеки - вже є результатом, дуже маленьким результатом", - додав він.

Під час зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" сторони обговорили можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше торкнулися питання звільнення українських політв'язнів, які незаконно утримуються в РФ.

Крім цього, сторонам вдалося обговорити ряд кроків для забезпечення припинення вогню на сході України.

Нинішня зустріч очільників МЗС країн нормандського формату стала першою з лютого 2017 року.