Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за кнопкодавство

Вівторок, 12 червня 2018, 06:33

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування народних депутатів.

Законопроекті №8461, зареєстрований 8 червня, 11 червня надійшов на розгляд профільного комітету, передає "Радіо Свобода".

У документі пропонується доповнити Кримінальний Кодекс України статтею: "Неособисте голосування народного депутата України, тобто голосування народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Автором є народний депутат від "Народного фронту", перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

"На жаль, таке явище як "кнопкодавство", тобто голосування народними депутатами України за інших народних депутатів України, існує в українському парламенті вже давно.

І ні Революція гідності, ні наступні дострокові перевибори до Верховної Ради України 2014 року не змогли змінити цю ситуацію", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше кримінальну відповідальність пропонували запровадити у 2014 році, але законопроект було знято з розгляду.

Також реєструвалися пропозиції щодо внесення змін до Регламенту ВР, зокрема, про запровадження відповідальності за порушення нардепом вимог особистого голосування.

Законопроект №1895 від 2015 року був ухвалений у першому читанні у червні 2015 року і очікує на друге читання.

Як повідомлялось, нардепи побили власний рекорд кнопкодавства - громадський рух ЧЕСНО зафіксував щонайменше 231 випадок неособистого голосування 55 народними депутатами під час голосування у квітні та травні 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радакнопкодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: