Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за кнопкодавство

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування народних депутатів.

Законопроекті №8461, зареєстрований 8 червня, 11 червня надійшов на розгляд профільного комітету, передає "Радіо Свобода".

У документі пропонується доповнити Кримінальний Кодекс України статтею: "Неособисте голосування народного депутата України, тобто голосування народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Автором є народний депутат від "Народного фронту", перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

"На жаль, таке явище як "кнопкодавство", тобто голосування народними депутатами України за інших народних депутатів України, існує в українському парламенті вже давно.

І ні Революція гідності, ні наступні дострокові перевибори до Верховної Ради України 2014 року не змогли змінити цю ситуацію", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше кримінальну відповідальність пропонували запровадити у 2014 році, але законопроект було знято з розгляду.

Також реєструвалися пропозиції щодо внесення змін до Регламенту ВР, зокрема, про запровадження відповідальності за порушення нардепом вимог особистого голосування.

Законопроект №1895 від 2015 року був ухвалений у першому читанні у червні 2015 року і очікує на друге читання.

Як повідомлялось, нардепи побили власний рекорд кнопкодавства - громадський рух ЧЕСНО зафіксував щонайменше 231 випадок неособистого голосування 55 народними депутатами під час голосування у квітні та травні 2018 року.