Раде предлагают ввести уголовную ответственность за кнопкодавство

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неличное голосования народных депутатов.

Законопроект №8461, зарегистрированный 8 июня, 11 июня поступил на рассмотрение профильного комитета, передает "Радио Свобода".

В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей: "неличное голосование народного депутата Украины, то есть голосование народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

Автором является народный депутат от "Народного фронта", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"К сожалению, такое явление как "кнопкодавство", то есть голосование народными депутатами Украины за других народных депутатов Украины, существует в украинском парламенте уже давно.

И ни Революция достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 не смогли изменить эту ситуацию ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее уголовную ответственность предлагали ввести в 2014 году, но законопроект был снят с рассмотрения.

Также регистрировались предложения о внесении изменений в Регламент ВР, в частности, о введении ответственности за нарушение нардепом требований личного голосования.

Законопроект №1895 от 2015 был принят в первом чтении в июня 2015 года и ожидает второго чтения.

Как сообщалось, нардепы побили собственный рекорд кнопкодавства - общественное движение ЧЕСНО зафиксировало минимум 231 случай неличного голосования 55 народными депутатами в апреле и мае 2018 года.