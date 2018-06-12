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ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 3 поранених

Вівторок, 12 червня 2018, 07:22
ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 3 поранених

Минулої доби бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння - 3 українських військовослужбовця отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 12 червня.

"У районі проведення ООС інтенсивність бойових дій залишається стабільно-контрольованою. 

На використання окупантами артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали адекватним вогнем та не дозволили ворогу покращити тактичне положення", - підкреслили у прес-центрі.

"На Луганському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі н.п. Новотошківське. На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах н.п. Троїцьке та Світлодарськ.

На Донецькому напрямку - поблизу Авдіївки та Пісок. Залишалась напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах н.п. Ломакине, Водяне та Широкіне", - йдеться у звіті.

Під час бойових дій минулої доби 3 українських військовослужбовця отримали поранення. Поточної доби, станом на 7.00 ранку, втрат немає.

За даними розвідки, 2 окупантів знищено і 3 поранено.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСбойові дії
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