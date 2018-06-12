ООС: Боевики применили БМП, артиллерию и минометы, 3 раненых

За прошедшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение - 3 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 12 июня.

"В районе проведения ООС интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой.

На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - подчеркнули в пресс-центре.

"На Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе н.п. Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах н.п. Троицкое и Светлодарск.

На Донецком направлении - возле Авдеевки и Песок. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах н.п. Ломакино, Водяное и Широкино", - говорится в отчете.

Во время боевых действий прошедшие сутки 3 украинских военнослужащих получили ранения. За текущие сутки, по состоянию на 7:00 утра, потерь нет.

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения.