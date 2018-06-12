Історичний саміт: Трамп і Кім Чен Ин підписали документ

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками історичного саміту у Сінгапурі.

Про це повідомляє ВВС.

За словами президента США, підписаний документ "дуже важливий і досить всеосяжний".

Trump, Kim sign document following historic meeting in Singapore #TrumpKimSummit pic.twitter.com/0s3qTguw6b — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) June 12, 2018

Лідери двох країн не пояснили суть документу, але Трампа пообіцяв, що журналіст невдовзі отримають його копію.

Трамп також заявив, що, на його думку, Північна Корея буде "проводити денуклеаризацію дуже швидко".

ЗМІ передбачають, що договір між США та КНДР може включати також інші питання, такі як права людини, санкції та економічна допомога.

Лідер КНДР після завершення переговорів назвав історичним саміт із президентом США Дональдом Трампом.

"Ми вирішили залишити минуле позаду. Світ побачить серйозні зміни", – сказав Кім Чен Ин.

Лідер КНДР говорить англійською, він також вчився у Швейцарії. Проте під час саміту Кім Чен Ин лише привітався із Трампом англійською, а далі говорив рідною мовою

"Дуже дякую, це було фантастично", – сказав Трамп і, посміхаючись, потис руку Кім Чен Ину.

"Ми дуже пишаємося тим, що сталося сьогодні. Наші взаємовідношення з Північною Кореєю та Корейським півостровом будуть значно відрізнятися від того, що було у минулому", - сказав президент США.

Після підписання документів Ттрамп залишив острів Сентоза, де відбувся саміт.

Кім Чен Ин залишить Сінгапур за декілька годин.

"Європейська правда"