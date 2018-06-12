Історичний саміт: Трамп і Кім Чен Ин підписали документ

10192 перегляди
Вівторок, 12 червня 2018, 09:33

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками історичного саміту у Сінгапурі.

Про це повідомляє ВВС.

За словами президента США, підписаний документ "дуже важливий і досить всеосяжний".

Лідери двох країн не пояснили суть документу, але Трампа пообіцяв, що журналіст невдовзі отримають його копію.

Трамп також заявив, що, на його думку, Північна Корея буде "проводити денуклеаризацію дуже швидко".

ЗМІ передбачають, що договір між США та КНДР може включати також інші питання, такі як права людини, санкції та економічна допомога.

Лідер КНДР після завершення переговорів назвав історичним саміт із президентом США Дональдом Трампом.

"Ми вирішили залишити минуле позаду. Світ побачить серйозні зміни", – сказав Кім Чен Ин.

Лідер КНДР говорить англійською, він також вчився у Швейцарії. Проте під час саміту Кім Чен Ин лише привітався із Трампом англійською, а далі говорив рідною мовою

"Дуже дякую, це було фантастично", – сказав Трамп і, посміхаючись, потис руку Кім Чен Ину.

"Ми дуже пишаємося тим, що сталося сьогодні. Наші взаємовідношення з Північною Кореєю та Корейським півостровом будуть значно відрізнятися від того, що було у минулому", - сказав президент США.

Після підписання документів Ттрамп залишив острів Сентоза, де відбувся саміт.

Кім Чен Ин залишить Сінгапур за декілька годин.

"Європейська правда"

Теми: КНДР США Трамп
powered by lun.ua
По темі
Лідер КДНР: Світ побачить серйозні зміни 12 червня 2018, 09:51
Трамп заявив, що саміт із Кім Чен Ином пройшов краще, ніж очікували 12 червня 2018, 08:50
У Сінгапурі розпочались переговори Трампа і Кім Чен Ина 12 червня 2018, 04:40
Усі новини
Головні новини
США дають КНДР гарантії безпеки в обмін на денуклеаризацію
Історичний саміт: Трамп і Кім Чен Ин підписали документ
Омбудсмени розробляють "дорожню карту" для звільнення в’язнів – Лавров
ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 3 поранених
Усі новини
світ

Як близнюки все життя живуть і працюють пліч-о-пліч

Досвід

"Я скейтерист і я незрячий". Як 20-річний хлопець не здався і надихає інших