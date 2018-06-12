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США дають КНДР гарантії безпеки в обмін на денуклеаризацію

Вівторок, 12 червня 2018, 10:07
США дають КНДР гарантії безпеки в обмін на денуклеаризацію

Лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом СЩА Дональдом Трампом.

Про це свідчить текст документу, підписаного в Сінгапурі, повідомляє "Європейська правда".

Подібні зобов’язання лідер КНДР вже брав на себе в переговорах з Південною Кореєю. Як відомо, наприкінці травня Пхеньян ліквідував свій полігон для ядерних випробувань.

 

ВВС наводить 4 ключові пункти із підписаного лідерами США та КНДР документу:

- Сполучені Штати та КНДР зобов'язуються встановити нові відносини США-КНДР відповідно до бажання народів обох країн досягти миру та процвітання.

- Сполучені Штати та КНДР об'єднають свої зусилля із створенню тривалого та стабільного мирного режиму на Корейському півострові.

- Знову підтверджуючи Декларацію від 27 квітня 2018 року, підписану у Панмунджоні (між лідерами КНДР та Південної Кореї, - ред.), КНДР зобов'язується докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова.

- Сполучені Штати та КНДР зобов'язуються проводити роботи із пошуку останків військовополонених, включаючи негайну репатріацію тих, кого вже ідентифікували.

"Президент Трамп зобов'язався забезпечити гарантії безпеки КНДР, а голова Кім Чен Ин підтвердив свою тверду і непохитну прихильність до повної денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться у документі.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками історичного саміту у Сінгапурі.

Кім Чен Ин заявив: "Ми вирішили залишити минуле позаду. Світ побачить серйозні зміни".

Трамп сказав: "Ми напрацювали дуже особливий зв'язок, всі наші відносини з Північною Кореєю тепер будуть сильно відрізнятися від минулих".

Американський президент планує проводити подальші зустрічі з лідером КНДР, зокрема в Білому домі. Кім Чен Ина він назвав "дуже талановитим".

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРСШАТрампядерна зброя
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