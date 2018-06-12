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Исторический саммит: Трамп и Ким Чен Ын подписали документ

Вторник, 12 июня 2018, 09:33

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.

Об этом сообщает ВВС.

По словам президента США, подписанный документ "очень важный и достаточно всеобъемлющий".


Лидеры двух стран не объяснили суть документа, но Трамп пообещал, что журналисты вскоре получат его копию.

Трамп также заявил, что, по его мнению, Северная Корея будет "проводить денуклеаризацию очень быстро".

СМИ предполагают, что договор между США и КНДР может включать также другие вопросы, такие как права человека, санкции и экономическая помощь.

Лидер КНДР после завершения переговоров назвал историческим саммит с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы решили оставить прошлое позади. Мир увидит серьезные изменения", – сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР говорит по-английски, он также учился в Швейцарии. Однако во время саммита Ким Чен Ын лишь поздоровался с Трампом английском, а дальше говорил на родном языке

"Большое спасибо, это было фантастически", – сказал Трамп и, улыбаясь, пожал руку Ким Чен Ыну.

"Мы очень гордимся тем, что произошло сегодня. Наши взаимоотношения с Северной Кореей и Корейским полуостровом будут значительно отличаться от того, что было в прошлом", – сказал президент США.

После подписания документов Трамп покинул остров Сентоза, где состоялся саммит.

Ким Чен Ын покинет Сингапур через несколько часов.

"Европейская правда"

Темы: КНДРСШАТрамп
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