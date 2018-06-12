Забруднення Донбасу: Бойовики не пускають експертів на небезпечні об'єкти

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявляє про забруднення води й загальне погіршення екологічної ситуації на Донбасі.

Держсекретар відомства Сергій Злакоман презентував міжнародним партнерам Україна екологічний звіт щодо ситуації на Донбасі, повідомляє МТОТ у Twitter.

За ініціативою міністерства було проаналізовано стан повітря, ґрунтів, поверхневих та підземних вод Донбасу та результати впливу бойових дій на екологію регіону.

За даними екологічного звіту, 30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів та заболочення.

На Донецьку та Луганську області припадає до 30% викидів забруднюючих речовин в атмосферу в Україні, наголосив Злакоман.

"Зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%", – повідомив він.

Злакоман наголосив, що на окупованій території відбувається неконтрольоване затоплення шахт – і вода перетікає до шахт на підконтрольній територій.

Уряд оперативно виділив 131 млн грн на ліквідацію та попередження негативного впливу.

"Окупаційні адміністрації не допускають експертів для обстеження небезпечних чи аварійних об'єктів на окупованих територіях", – заявив Злакоман.