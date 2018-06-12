Загрязнение Донбасса: Боевики не пускают экспертов на опасные объекты

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет о загрязнении воды и общем ухудшении экологической ситуации на Донбассе.



Госсекретарь ведомства Сергей Злакоман представил международным партнерам Украины экологический отчет по ситуации на Донбассе, сообщает МТОТ в Twitter.



По инициативе министерства были проанализированы состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса и результаты воздействия боевых действий на экологию региона.

По данным экологического отчета, 30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание.



На Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине, отметил Злакоман.



"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%", – сообщил он.

Злакоман подчеркнул, что на оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт – и вода перетекает в шахты на подконтрольной территории.



Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия этого.



"Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях", – заявил Злакоман.