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Тука: Затоплення шахт окупантами дістається вільних земель

Середа, 6 червня 2018, 11:08
Тука: Затоплення шахт окупантами дістається вільних земель

Процес затоплення шахт на окупованій території Донбасу позначиться на шахтах, розташованих на підконтрольній українській владі території.

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука пише у Facebook.

"Процес затоплення шахт починається на окупованій території і поступово дістається шахт, які розташовані на контрольованій урядом території", – зазначає він.

 
Fb George Tuka

Тука зауважує, що "об'єм шахтних вод, що надходять в шахту "Золоте" (контрольована територія) становить 940 тон в годину".

Для того, щоб збільшити потужності водовідведення, уряд виділив 131 млн. грн на закупівлю обладнання і проведення робіт.

"Додаткове водовідвеення потребує наявності 6 спеціальних насосів. Вага одного становить близько 10 тон", – пише Тука.

 

4 травня МТОТ повідомляло, що на Луганщині на шахті "Золоте" стався прорив шахтних вод, в результаті чого приплив води збільшився до 2 тисяч кубометрів на годину.

У керівництві ДП "Первомайськвугілля" найбільш імовірною причиною вважали прорив води з затоплених шахт "Родіна" та "Первомайська", які розташовані на окупованій території Луганської області та гідрологічно пов’язані з шахтою "Золоте".

Тепер Тука також пише про просідання ґрунтів на окупованій території – зокрема, в Донецьку та Макіївці.

Крім того, за словами Туки, на окупованій території – сотні "небезпечних об'єктів".

"Українська правда"

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Теми: ДонбасшахтиТука
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