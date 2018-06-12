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Громадянці РФ та кримчанину, які викрадали активістів, повідомили про підозру

Вівторок, 12 червня 2018, 12:19

Співробітники прокуратури та поліції повідомили про підозру ще двом учасникам так званої "Самооборони Криму", які викрадали, незаконно утримували та зі зброєю допитували українських активістів на півострові.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

Зазначається, що їм інкримінують ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення та незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У прокуратурі повідомляють, що під час проведення слідчих дій один із потерпілих впізнав серед осіб, які причетні до його викрадення, незаконного утримання та проведення допитів з погрозою застосування зброї у березні 2014 року, активного учасника цього формування та його спільницю – громадянку Російської Федерації.

Наразі правоохоронці намагаються отримати дозвіл на затримання підозрюваних та оголошення їх в розшук.

"На сьогоднішній день більше 40 членам незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму" повідомлено про підозру. Ці підозри ґрунтуються на беззаперечних доказах. Деякі з підозрюваних вже перебувають у державному розшуку, проте, в окремих випадках, ми наполягатимемо на оголошенні їх і в міжнародний розшук", - розповів прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Раніше прокуратура Криму повідомила про підозру трьом членам "Самооборони Криму", які викрадали і незаконно утримували українських активістів на півострові.

Як повідомлялося, у ході здійснення досудового розслідування правоохоронці встановили, що упродовж березня 2014 року члени незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму", без жодних законних повноважень у Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці.

Потерпілі постійно перебували з мішками на головах та піддавалися моральним та фізичним стражданням.

Українська правда

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Теми: прокуратураполіціяКрим
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