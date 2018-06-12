Громадянці РФ та кримчанину, які викрадали активістів, повідомили про підозру

Співробітники прокуратури та поліції повідомили про підозру ще двом учасникам так званої "Самооборони Криму", які викрадали, незаконно утримували та зі зброєю допитували українських активістів на півострові.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

Зазначається, що їм інкримінують ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення та незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У прокуратурі повідомляють, що під час проведення слідчих дій один із потерпілих впізнав серед осіб, які причетні до його викрадення, незаконного утримання та проведення допитів з погрозою застосування зброї у березні 2014 року, активного учасника цього формування та його спільницю – громадянку Російської Федерації.

Наразі правоохоронці намагаються отримати дозвіл на затримання підозрюваних та оголошення їх в розшук.

"На сьогоднішній день більше 40 членам незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму" повідомлено про підозру. Ці підозри ґрунтуються на беззаперечних доказах. Деякі з підозрюваних вже перебувають у державному розшуку, проте, в окремих випадках, ми наполягатимемо на оголошенні їх і в міжнародний розшук", - розповів прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Раніше прокуратура Криму повідомила про підозру трьом членам "Самооборони Криму", які викрадали і незаконно утримували українських активістів на півострові.

Як повідомлялося, у ході здійснення досудового розслідування правоохоронці встановили, що упродовж березня 2014 року члени незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму", без жодних законних повноважень у Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці.

Потерпілі постійно перебували з мішками на головах та піддавалися моральним та фізичним стражданням.