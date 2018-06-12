Гражданке РФ и крымчанину, которые похищали активистов, сообщили о подозрении

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Вторник, 12 июня 2018, 12:19

Сотрудники прокуратуры и полиции сообщили о подозрении еще двум участникам так называемой "Самообороны Крыма", которые похищали, незаконно удерживали и с оружием допрашивали украинских активистов на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Отмечается, что им инкриминируют ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение и незаконное лишение свободы человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В прокуратуре сообщают, что во время проведения следственных действий один из пострадавших узнал среди лиц, причастных к его похищению, незаконного содержания и проведения допросов с угрозой применения оружия в марте 2014 года, активного участника этого формирования и его сообщницу - гражданку Российской Федерации.

Сейчас правоохранители пытаются получить разрешение на задержание подозреваемых и объявления их в розыск.

"На сегодняшний день более 40 членов незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщено о подозрении. Эти подозрения основываются на бесспорных доказательствах. Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске, однако, в отдельных случаях, мы будем настаивать на объявлении их и в международный розыск", - рассказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Ранее прокуратура Крыма сообщила о подозрении трем членам "Самообороны Крыма", которые похищали и незаконно удерживали украинских активистов на полуострове.

Как сообщалось, в ходе осуществления досудебного расследования правоохранители установили, что в течение марта 2014 года члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте.

Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

Украинская правда
Темы: прокуратура полиция Крым
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