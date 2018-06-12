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Як годуватимуть у нічних потягах: гаспачо, паста, десерти. Меню

Вівторок, 12 червня 2018, 13:25
Як годуватимуть у нічних потягах: гаспачо, паста, десерти. Меню

Акціонерна державна компанія "Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, які курсують в нічний час.

Про це повідомив виконувач обов‘язків голови держкомпанії Євген Кравцов під час презентації послуги 12 червня, передає "Радіо Свобода".

Презентація пройшла на першій платформі Центрального залізничного вокзалу у Києві.

 

"На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, зокрема перші і другі страви", – сказав Кравцов.

Оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською картою.

 

Тестування розпочнеться в поїздах №81 Київ – Ужгород, №104 Київ – Маріуполь, №7 Київ – Івано-Франківськ, №749 Київ – Івано-Франківськ.

Кравцов написав у Facebook: "Замість борщу поки гаспачо, але є ще 2 види перших страв, смачні обіди та натуральні чаї і кава".

"Спробував нове меню з повноцінного гарячого харчування, яке запроваджуємо для своїх пасажирів. За кілька днів на 4-х поїздах, що їдуть зі столиці до Маріуполя, Івано-Франківська та Ужгорода, відтепер можна обирати їжу на власний смак", – похвалився він.

 

Керівник "Укрзалізниці" продемонстрував меню: "Ціни демократичні".

 

"Що важливо: придбати ланч-бокси можна буде вже при онлайн-покупці квитка. Згодом таку функцію плануємо запровадити і для інших позицій з меню", – зазначив Кравцов.

"Замовлення можна оформити на пасажирське місце по телефону, через офіціанта-стюарда або безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе", – додав він.

 

Кравцов зазначив, що меню буде залежати від сезонності.

"Ще плануємо додати і українських страв. Асортимент відповідає найвищим стандартам, а упаковка буде підлягати повторній переробці", – наголосив він.

 

"Поки пасажирам будемо видавати спеціальний запитальник, в якому чекаємо ваші об‘єктивні відповіді про новий сервіс", – додав керівник УЗ.

Зазначимо, що у денних швидкісних потягах уже діє подібна система харчування.  

У травні "Укрзалізниця" запровадила єдину ціну на всі напої в поїздах далекого сполучення – 8 гривень.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницятранспортїжаціни
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