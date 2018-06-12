Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню

Акционерная государственная компания "Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.



Об этом сообщил исполняющий обязанности главы госкомпании Евгений Кравцов во время презентации услуги 12 июня, передает "Радио Свобода".



Презентация прошла на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", – сказал Кравцов.



Оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

Тестирование начнется в поездах №81 Киев – Ужгород, №104 Киев – Мариуполь, №7 Киев – Ивано-Франковск, №749 Киев – Ивано-Франковск.



Кравцов написал в Facebook: "Вместо борща пока гаспачо, но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе".



"Попробовал новое меню из полноценного горячего питания, которое вводим для своих пассажиров. Через несколько дней в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород, теперь можно будет выбирать еду по своему вкусу", – похвастался он.

Руководитель "Укрзализныци" продемонстрировал меню: "Цены демократичные".

Меню Украинской железной дороги

"Что важно: приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Позже такую ​​функцию планируем ввести и для других позиций из меню", – отметил Кравцов.



"Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", – добавил он.

Кравцов отметил, что меню будет зависеть от сезонности.



"Еще планируем добавить и украинские блюда. Ассортимент соответствует самым высоким стандартам, а упаковка будет подлежать повторной переработке", – подчеркнул он.

"Пока пассажирам будем выдавать специальный опросник, в котором ждем ваши объективные ответы о новом сервисе", – добавил руководитель УЗ.

Отметим, что в дневных скоростных поездах уже действует подобная система питания.



В мае "Укрзализныця" ввела единую цену на все напитки в поездах дальнего следования – 8 гривен.