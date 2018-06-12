Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню

Вторник, 12 июня 2018, 13:25
Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню

Акционерная государственная компания "Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы госкомпании Евгений Кравцов во время презентации услуги 12 июня, передает "Радио Свобода".

Презентация прошла на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

 

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", – сказал Кравцов.

Оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

 

Тестирование начнется в поездах №81 Киев – Ужгород, №104 Киев – Мариуполь, №7 Киев – Ивано-Франковск, №749 Киев – Ивано-Франковск.

Кравцов написал в Facebook: "Вместо борща пока гаспачо, но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе".
 
"Попробовал новое меню из полноценного горячего питания, которое вводим для своих пассажиров. Через несколько дней в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород, теперь можно будет выбирать еду по своему вкусу", – похвастался он.

 

Руководитель "Укрзализныци" продемонстрировал меню: "Цены демократичные".

Меню Украинской железной дороги
Меню Украинской железной дороги

"Что важно: приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Позже такую ​​функцию планируем ввести и для других позиций из меню", – отметил Кравцов.

"Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", – добавил он.

 

Кравцов отметил, что меню будет зависеть от сезонности.

"Еще планируем добавить и украинские блюда. Ассортимент соответствует самым высоким стандартам, а упаковка будет подлежать повторной переработке", – подчеркнул он.

 

"Пока пассажирам будем выдавать специальный опросник, в котором ждем ваши объективные ответы о новом сервисе", – добавил руководитель УЗ.

Отметим, что в дневных скоростных поездах уже действует подобная система питания.

В мае "Укрзализныця" ввела единую цену на все напитки в поездах дальнего следования – 8 гривен.

Алена Рощенко, УП
Темы: Укрзализныцятранспортедацены
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: