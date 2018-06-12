НАБУ перевірить, куди зникла техніка на мільйони з бронетанкового заводу

Національне антикорупційне бюро долучить до справи про розтрату на ДП "Житомирський бронетанковий завод" інформацію про зникнення комплектуючих до бойових машин на 12 мільйонів гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит народного депутата Сергія Лещенка, який опублікував проект "Марлін".

У НАБУ пояснили, що з 2016 року триває розслідування про можливу розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем посадовцями заводу.

"Враховуючи те, що у заяві викладені відомості, аналогічні тим, які є предметом розслідування, вказану заяву долучено до матеріалів зазначеного кримінального провадження, в ході якого викладені у ній відомості будуть перевірені слідчим шляхом", – йдеться у відповіді Бюро.

Йдеться про аудиторський звіт Міністерства оборони України від квітня 2015 року, який проект "Марлін" передав Бюро.

Аудитори тоді встановили відсутність 42 найменувань комплектуючих на загальну суму 12 200 576. При цьому майно не списувалося.

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Водночас, документи щодо зазначеної техніки були знищені, деякі – відповідно до закону, інші – безпідставно. Через це аудитори заявили про неможливість підтвердити заподіяння збитків.

У реєстрі судових рішень містяться рішення у провадженні, про яке говорить НАБУ.

У рішеннях йдеться, що у 2014 році за вказівкою директора заводу 20 двигунів УТД-20 перевезли до дизельного цеху, де їх випробували на працездатність. Після цього, двигуни без дозвільних документів вивезли у невідомому напрямку.

На думку слідства, це призвело до розтрати майна держпідприємства на суму 6 888 800 грн.

Сам директор заводу у 2015 році пояснив у листі до "Укроборонпрому" що ці двигуни належать приватній фірмі ТОВ "НВК" "Техімпекс".

У 2016 році провадження відкрито Національною поліцією. Тепер його розслідує НАБУ.

Раніше Національне антикорупційне бюро розповіло, що розслідує 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, що входять до ДК "Укроборонпром".