НАБУ проверит, куда исчезла техника на миллионы с бронетанкового завода

Национальное антикоррупционное бюро приобщит к делу о растрате на ГП "Житомирский бронетанковый завод" информацию об исчезновении комплектующих к боевым машинам на 12 миллионов гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос народного депутата Сергея Лещенко, который опубликовал проект "Марлин".

В НАБУ объяснили, что с 2016 года ведется расследование о возможной растрате имущества путем злоупотребления служебным положением должностными лицами завода.

"Учитывая то, что в заявлении изложены сведения, аналогичные тем, которые являются предметом расследования, указанное заявление приобщено к материалам указанного уголовного производства, в ходе которого изложенные в нем сведения будут проверены следственным путем", – говорится в ответе Бюро.

Речь идет об аудиторском отчете Министерства обороны Украины от апреля 2015 года, которые проект "Марлин" передал Бюро.

Аудиторы тогда установили отсутствие 42 наименований комплектующих на общую сумму 12 200 576. При этом имущество не списывалось.

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Міноборони Житомирський бронетанковий завод (1) (Text) ​

В то же время, документы по указанной техники были уничтожены, некоторые – в соответствии с законом, другие – безосновательно. Поэтому аудиторы заявили о невозможности подтвердить причинение убытков.

В реестре судебных решений содержатся решения в производстве, о котором говорит НАБУ.

В решениях говорится, что в 2014 году по указанию директора завода 20 двигателей УТД-20 перевезли в дизельный цех, где их испытали на работоспособность. После этого, двигатели без разрешающих документов вывезли в неизвестном направлении.

По мнению следствия, это привело к растрате имущества госпредприятия на сумму 6 888 800 грн.

Сам директор завода в 2015 году объяснил в письме к "Укроборонпрому", что эти двигатели принадлежат частной фирме ООО "НПК" "Техимпекс".

В 2016 году производство открыло Национальная полиция. Теперь его расследует НАБУ.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро рассказало, что расследует 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".