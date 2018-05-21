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У НАБУ розповіли, скільки проваджень розслідують по "Укроборонпрому"

Понеділок, 21 травня 2018, 16:00

Національне антикорупційне бюро розслідує 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, що входять до ДК "Укроборонпром". 

Про це йдеться у відповіді НАБУ проекту "Марлін".

Зокрема детективи НАБУ перевірили факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень в структурі концерну "Укроборонпром", про які йшлося в листі Держаудитслужби на адресу Мінекономрозвитку. 

 

Даний документ був оприлюднений на сторінках "Української правди" минулого року.

Тоді в НАБУ запевнили, що перевірять інформацію, викладену в листі аудиторів.

У відповіді НАБУ зазначає, що за результатами аналізу було складено 26 аналітичних довідок та передано в роботу детективам.

Раніше проект "Марлін" оприлюднив нові результати аудиту "Укроборонпрому" за 2015-2017 роки, згідно з яким майже половина підприємств – неефективні.

Перевірка Державної аудиторської служби за період з 2015 та 9 місяців 2017 року виявила, зокрема, що учасник концерну ДП "Спецтехноекспорт" перерахувало 198 мільйонів гривень фірмі ТОВ "Картер груп", яка, за даними Генпрокуратури, має ознаки фіктивності.

У звіті також вказувалося, що перевірка контрагентів концерном проводиться несвоєчасно.

Як відомо, концерн "Укроборонпром" майже повністю контролюють люди президента Петра Порошенка. Значний вплив на діяльність концерну має Сергій Пашинський, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, представник політичної сили "Народний фронт".  

Читайте також: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Прощавай, зброє. Як НФ відбирає оборонний потік у Порошенка 

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