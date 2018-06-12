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Майже 500 звільнених заручників ОРДЛО розповіли про катування – СБУ

Вівторок, 12 червня 2018, 13:58

В українській службі безпеки повідомили, що отримали свідчення від майже 500 осіб, які були в полоні бойовиків ОРДЛО, про катування та психологічне знущання.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"СБУ зібрано документальні свідчення майже 500 українських громадян ‒ колишніх заручників в ОРДЛО про конкретні факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зі слів полоненого Олександра, який перебував у заручниках 905 діб, під час незаконного утримання його жорстоко били, не годували, а також стріляли з вогнепальної зброї, імітуючи розстріл.  

"Вони зателефонували моєму рідному брату та повідомили, що я начебто став на бік терористів. Телефонували моїй племінниці й погрожували фізичною розправою. Полоненого ЗСУ, на позивний "Р", катували, обточуючи зуби напилком, а військовослужбовцю, на позивний "Г", прокололи ножем обидві ноги", - розповів СБУ екс-полонений військовий Валерій.

Також у СБУ в черговий раз заявили, що інформація про існування так званих "таємних в’язниць" не відповідає дійсності.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОполонені
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