В украинской службе безопасности сообщили, что получили свидетельство от почти 500 человек, которые были в плену боевиков ОРДЛО, о пытках и психологическом издевательстве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ собрано документальные свидетельства почти 500 украинских граждан - бывших заложников в ОРДЛО о конкретных фактах физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках", - говорится в сообщении.

В частности, по словам пленного Александра, находившегося в заложниках 905 суток, во время незаконного содержания его жестоко били, не кормили, а также стреляли из огнестрельного оружия, имитируя расстрел.

"Они позвонили моему родному брату и сообщили, что я якобы стал на сторону террористов. Звонили моей племянницы и угрожали физической расправой. Пленного, на позывной "Р", пытали, обтачивая зубы напильником, а военнослужащему, на позывной "Г", прокололи ножом обе ноги", - рассказал СБУ экс- пленный военный Валерий.

Также в СБУ в очередной раз заявили, что информация о существовании так называемых "тайных тюрем" не соответствует действительности.