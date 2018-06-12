Без'ядерний статус КНДР: Порошенко нагадав досвід України

Президент Петро Порошенко сподівається, що Дональд Трамп та Кім Чен Ин врахували досвід України щодо відмови від статусу ядерної держави.

"Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сингапурі", – написав він у Twitter.

"Завдяки рішучому лідерству президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим", – додав український президент..

"Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострова врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні", – заявив Порошенко.

Як відомо, 12 червня лідери Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї провели саміт, який називають історичним, і підписали документ, згідно з яким США дають КНДР гарантії безпеки в обмін на денуклеаризацію.

5 грудня 1994 року Україна підписала так званий Будапештський меморандум, за яким Росія, США та Велика Британія ставали гарантами безпеки нашої держави в обмін на неядерний статус України. Однак він не завадив Російській Федерації анексувати Крим та спровокувати бойові дії на сході України.

США та Євросоюз підтримують Україну політично й економічно, проти РФ вони запровадили санкції.