Безъядерный статус КНДР: Порошенко напомнил опыт Украины

Президент Петр Порошенко надеется, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын учли опыт Украины относительно отказа от статуса ядерного государства.



"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре", – написал он в Twitter.



"Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", – добавил украинский президент.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины", – заявил Порошенко.



Как известно, 12 июня лидеры Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи провели саммит, который называют историческим, и подписали документ, согласно которому США дают КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.

5 декабря 1994 года Украина подписала так называемый Будапештский меморандум, согласно которому Россия, США и Великобритания стали гарантами безопасности нашего государства в обмен на неядерный статус Украины. Однако он не помешал Российской Федерации аннексировать Крым и спровоцировать боевые действия на востоке Украины.

США и Евросоюз поддерживают Украину политически и экономически, против РФ они ввели санкции.