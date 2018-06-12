Рятувальники хочуть закрити дитячий табір "Молода гвардія"

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили низку порушень правил пожежної безпеки в найбільшому державному дитячому центрі "Молода гвардія".



Про це повідомив на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заступник начальника облуправління ГСЧС Михайло Вовк, інформує "Думская".



Відзначається, що ДСНС звернулася до адмінсуду з позовом про закриття дитячого центру.



Крім "Гвардії", служба вимагає закрити бази відпочинку "Чорноморка" і "Мрія", а також спеціалізований санаторій "Затока".



Всього ж, як пише видання "Пушкинская", співробітники ДСНС перевірили 32 об'єкти відпочинку в Одеській області, 14 з яких приймають дітей.



За словами Вовка, основне порушення в усіх закладах – відсутність пожежної сигналізації.



Глава Одеської ОДА Максим Степанов доручив призупинити перебування дітей в таких закладах.



Тотальна перевірка дитячих установ Одеської області проводиться з вересня 2017 року, коли пожежа забрала три дитячі життя в таборі "Вікторія".