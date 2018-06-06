Суд відмовився зняти арешт з майна табору "Вікторія"  

Київський районний суд Одеси відмовився скасувати арешт майна табору "Вікторія".

Про це повідомляє прес-служба суду.

Клопотання в суд надійшло від Департаменту освіти та науки Одеської міськради. Йшлося про часткове скасування арешту кам’яних будівель табору "Вікторія".

"Суд, зазначив, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні... Тому…заявлене клопотання задоволенню не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті пожежі загинуло троє дітей.

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.

Слідство щодо пожежі триває одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях.

24 квітня виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.