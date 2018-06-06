Суд відмовився зняти арешт з майна табору "Вікторія"
Київський районний суд Одеси відмовився скасувати арешт майна табору "Вікторія".
Про це повідомляє прес-служба суду.
Клопотання в суд надійшло від Департаменту освіти та науки Одеської міськради. Йшлося про часткове скасування арешту кам’яних будівель табору "Вікторія".
"Суд, зазначив, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні... Тому…заявлене клопотання задоволенню не підлягає", - йдеться в повідомленні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.
В результаті пожежі загинуло троє дітей.
1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.
Слідство щодо пожежі триває одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях.
24 квітня виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.