Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відмовився зняти арешт з майна табору "Вікторія"  

Середа, 6 червня 2018, 14:32

Київський районний суд Одеси відмовився скасувати арешт майна табору "Вікторія".

Про це повідомляє прес-служба суду.

Клопотання в суд надійшло від Департаменту освіти та науки Одеської міськради.  Йшлося про часткове скасування арешту кам’яних будівель табору "Вікторія".

"Суд, зазначив, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні... Тому…заявлене клопотання задоволенню не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті пожежі загинуло троє дітей.

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.

Слідство щодо пожежі триває одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях.

24 квітня виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.

Українська правда
Теми: судОдесапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: