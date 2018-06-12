Спасатели хотят закрыть крупнейший детский лагерь "Молодая гвардия"

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным происшествиям выявили ряд нарушений правил пожарной безопасности в крупнейшем государственном детском центре "Молодая гвардия".

Об этом сообщил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций замначальника облуправления ГСЧС Михаил Вовк, сообщает "Думская".

Отмечается, что ГСЧС обратилась в админсуд с иском о закрытии детского центра.

Кроме "Гвардии", служба требует закрыть базы отдыха "Черноморка" и "Мечта", а также специализированный санаторий "Затока".

Всего же, как пишет издание "Пушкинская", сотрудники ГСЧС проверили 32 объекта отдыха в Одесской области, 14 из которых принимают детей.

По словам Вовка, основное нарушение во всех заведениях – отсутствие пожарной сигнализации.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов поручил приостановить пребывание детей в таких заведениях.

Тотальная проверка детских учреждений Одесской области проводится с сентября 2017 года, когда пожар унес три детские жизни в лагере "Виктория".