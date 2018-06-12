Спасатели хотят закрыть крупнейший детский лагерь "Молодая гвардия"

715 просмотров
Вторник, 12 июня 2018, 14:43

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным происшествиям выявили ряд нарушений правил пожарной безопасности в крупнейшем государственном детском центре "Молодая гвардия".

Об этом сообщил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций замначальника облуправления ГСЧС Михаил Вовк, сообщает "Думская".

Отмечается, что ГСЧС обратилась в админсуд с иском о закрытии детского центра.

Кроме "Гвардии", служба требует закрыть базы отдыха "Черноморка" и "Мечта", а также специализированный санаторий "Затока".

Всего же, как пишет издание "Пушкинская", сотрудники ГСЧС проверили 32 объекта отдыха в Одесской области, 14 из которых принимают детей.

По словам Вовка, основное нарушение во всех заведениях – отсутствие пожарной сигнализации.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов поручил приостановить пребывание детей в таких заведениях.

Тотальная проверка детских учреждений Одесской области проводится с сентября 2017 года, когда пожар унес три детские жизни в лагере "Виктория".

Темы: ГСЧС Одесская область
powered by lun.ua
По теме
Во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны 10 июня 2018, 09:40
Пожар в Чернобыльской зоне потушили 8 июня 2018, 20:24
Пожар в Чернобыле ликвидировано - ГСЧС 7 июня 2018, 18:24
Все новости
Главные новости
В МИД поведали подробности доказательств Украины против России в суде ООН
Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню
Глава Нацбанка рассказал, когда прибудет миссия МВФ
"Подарок": Украина подала в Суд ООН доказательства против России
Все новости
Опыт

9 лет отшельником в ретрите. Как украинец искал счастья в Непале

Фото, видео

В Бали создали радужную волну шлепанцев, что выбросил океан

Поиск по сайту
Архив
Весь архів