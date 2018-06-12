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РФ захопила майже всі риболовецькі ресурси України у Чорному морі

Вівторок, 12 червня 2018, 14:48
РФ захопила майже всі риболовецькі ресурси України у Чорному морі

Росія захопила майже 90% від загальних риболовецьких ресурсів України в Чорному морі після анексії Криму.

Про це в заявив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, повідомляють "Крим.Реаліі".

За його словами, до анексії Криму вилов в Чорному морі становив до 50 тисяч тонн, але внаслідок окупації частина українських промислових господарств залишилися на території півострова.

"Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів - доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на анексованій території", - сказав Кравченко.

Він зазначив, що в таких умовах промисел в Азовському морі залишається важливим для України.

"В Азовському морі в 2018 році наші суб'єкти господарювання виловили вже понад 37 тисяч тонн - це досить великий обсяг, який частково забезпечує продовольчу безпеку нашої держави", - повідомив представник Держрибагентства.

Як повідомлялося, в травні Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Раніше повідомлялося, що в цій справі мова йде про суму 159 млн доларів.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.

Українська правда
Теми: КримокупаціяУкраїнаРосія
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