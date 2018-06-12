Россия захватила почти 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море после аннексии Крыма.

Об этом в заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, сообщают "Крым.Реалии".

По его словам, до аннексии Крыма вылов в Черном море составлял до 50 тысяч тонн, но вследствие оккупации часть украинских промысловых хозяйств остались на территории полуострова.

"Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", – сказал Кравченко.

Он отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины.

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", – сообщил представитель Госрыбагентства.

Как сообщалось, в мае Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Ранее сообщалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.