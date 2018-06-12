Державіаслужба пояснила ситуацію з обмеженнями для дронів

Обмеження на польоти легких безпілотників можна порушувати за умови подання відповідної заяви.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба.

"Тимчасовий порядок не забороняє… а лише встановлює норми щодо подання заявки на використання повітряного простору при необхідності виконання польотів вище зазначеної висоти, або у разі невиконання будь-якої із вимог", – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють такі норми необхідністю інформування користувачів повітряного простору задля безпеки.

Крім того, в авіаслужбі наполягають, що Тимчасовий порядок був ухвалений "у зв’язку із можливою загрозою безпеці польотів".

Зазначається, що Положення про використання повітряного простору, затверджені у 2002 році, 1 червня цього року втратили чинність, що і зумовило ухвалення Тимчасового порядку.

"Разом з тим, Державіаслужба залишається відкритою для діалогу щодо норм, встановлених Тимчасовим порядком використання повітряного простору, у частині, що стосується використання повітряного простору безпілотними літальними апаратами", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відомстві зазначили, що 19 червня об 11 годині в Мінінфраструктури відбудеться громадське обговорення проекту Авіаційних правил України "Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України".

Раніше Державіаслужба оприлюднила Тимчасовий порядок використання повітряного простору, в якому встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден вагою до 2 кілограм.

Серед іншого, правила не дозволяють літати без дозволу вночі, над деякими держоб’єктами під охороною, над центральними вулицями населених пунктів тощо.

Також Тимчасовий порядок визначив максимальну швидкість польоту , висоту, відстань від пілота та відстань до сторонніх осіб.