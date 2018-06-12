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Госавиаслужба объяснила ситуацию с ограничениями для дронов

Вторник, 12 июня 2018, 18:26
Госавиаслужба объяснила ситуацию с ограничениями для дронов

Ограничения на полеты легких беспилотников можно нарушть при условии подачи соответствующего заявления.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба.

"Временный порядок не запрещает... а только устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты, или в случае невыполнения любого из требований", – говорится в сообщении.

В ведомстве объясняют такие нормы необходимостью информирования пользователей воздушного пространства в целях безопасности.

Кроме того, в авиаслужбе настаивают, что Временный порядок был принят "в связи с возможной угрозой безопасности полетов".

Отмечается, что Положение об использовании воздушного пространства, утвержденное в 2002 году, 1 июня этого года утратил силу, что и обусловило принятие Временного порядка.

"Вместе с тем, Госавиаслужба остается открытой для диалога относительно норм, установленных Временным порядком использования воздушного пространства, в части, касающейся использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

В частности, в ведомстве отметили, что 19 июня в 11:00 в Мининфраструктуры состоится общественное обсуждение проекта Авиационных правил Украины "Правила предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины".

Ранее Госавиаслужба обнародовала Временный порядок использования воздушного пространства, в котором установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 килограмм.

Среди прочего, правила не позволяют летать без разрешения ночью, над некоторыми гособъектами под охраной, над центральным улицам населенных пунктов и тому подобное.

Также Временный порядок определил максимальную скорость полета, высоту, расстояние от пилота и расстояние до посторонних лиц.

Украинская правда
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