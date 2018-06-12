ООС: На Донбасі загинув військовий

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Вівторок, 12 червня 2018, 19:50

Бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, один військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське, Новотроїцьке та Водяне, де відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові активно обороняли позиції поблизу Мар’їнки, Троїцького, Гнутового та Водяного, де бойовики використовували стрілецьку зброю та гранатомети.

"Вогонь снайпера був зафіксований в районі Ломакино, що на Маріупольському напрямку. Контрснайперські заходи примусили ворога припинити вогонь", - зазначають у прес-центрі.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна
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