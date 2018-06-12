ООС: На Донбассе погиб военный

Боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные активно обороняли позиции вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного, где боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы.

"Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино, что на Мариупольском направлении. Контрснайперские меры заставили врага прекратить огонь", - отмечают в пресс-центре.