У Парижі поліція звільнила заручників і арештувала нападника

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Вівторок, 12 червня 2018, 21:54
VCG/Benoit Tessier

Поліцейські арештували чоловіка, який захопив заручників у Парижі. Усі постраждалі перебувають у безпеці.

Про це повідомив глава МВС Франції Жерар Коллом у Twitter.

"Чоловік арештований і заручники перебувають у безпеці. Я вітаю професіоналізм і дії поліції та служби порятунку", - написав міністр.

Водночас він не уточнив кількість заручників.

12 червня невідомий чоловік захопив за різними даними від двох до трьох заручників у 10-му окрузі Парижа.

Серед заручників був чоловік та вагітна жінка, їм вдалося втекти від нападника.

За даними правоохоронців, зловмисник був озброєний, однак, можливо, його зброя була муляжем. Поліція відкидала терористичне підґрунтя нападу.

За даними ЗМІ, нападник вимагав зв’язати його з посольством Ірану і передати через посла повідомлення для французького уряду.

Українська правда
Теми: Франція заручники поліція
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