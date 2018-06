У Парижі поліція звільнила заручників і арештувала нападника

Поліцейські арештували чоловіка, який захопив заручників у Парижі. Усі постраждалі перебувають у безпеці.

Про це повідомив глава МВС Франції Жерар Коллом у Twitter.

"Чоловік арештований і заручники перебувають у безпеці. Я вітаю професіоналізм і дії поліції та служби порятунку", - написав міністр.

Водночас він не уточнив кількість заручників.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.