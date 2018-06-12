У Парижі поліція звільнила заручників і арештувала нападника

Поліцейські арештували чоловіка, який захопив заручників у Парижі. Усі постраждалі перебувають у безпеці.

Про це повідомив глава МВС Франції Жерар Коллом у Twitter.

"Чоловік арештований і заручники перебувають у безпеці. Я вітаю професіоналізм і дії поліції та служби порятунку", - написав міністр.

Водночас він не уточнив кількість заручників.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) June 12, 2018

12 червня невідомий чоловік захопив за різними даними від двох до трьох заручників у 10-му окрузі Парижа.

Серед заручників був чоловік та вагітна жінка, їм вдалося втекти від нападника.

За даними правоохоронців, зловмисник був озброєний, однак, можливо, його зброя була муляжем. Поліція відкидала терористичне підґрунтя нападу.

За даними ЗМІ, нападник вимагав зв’язати його з посольством Ірану і передати через посла повідомлення для французького уряду.