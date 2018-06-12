В Париже полиция освободила заложников и арестовала нападающего

Полицейские арестовали мужчину, захватившего заложников в Париже. Все пострадавшие находятся в безопасности.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллом в Twitter.

"Мужчина арестован и заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм и действия полиции и службы спасения", - написал министр.

При этом он не уточнил количество заложников.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) June 12, 2018

12 июня неизвестный мужчина захватил по разным данным от двух до трех заложников в 10-м округе Парижа.

Среди заложников был человек и беременная женщина, им удалось убежать от нападающего.

По данным правоохранителей, злоумышленник был вооружен, однако, возможно, его оружие было муляжом. Полиция отвергала террористические основы нападения.

По данным СМИ, нападающий требовал связать его с посольством Ирана и передать через посла сообщение для французского правительства.