В Париже полиция освободила заложников и арестовала нападающего

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Вторник, 12 июня 2018, 21:54
VCG/Benoit Tessier

Полицейские арестовали мужчину, захватившего заложников в Париже. Все пострадавшие находятся в безопасности.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллом в Twitter.

"Мужчина арестован и заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм и действия полиции и службы спасения", - написал министр.

При этом он не уточнил количество заложников.

12 июня неизвестный мужчина захватил по разным данным от двух до трех заложников в 10-м округе Парижа.

Среди заложников был человек и беременная женщина, им удалось убежать от нападающего.

По данным правоохранителей, злоумышленник был вооружен, однако, возможно, его оружие было муляжом. Полиция отвергала террористические основы нападения.

По данным СМИ, нападающий требовал связать его с посольством Ирана и передать через посла сообщение для французского правительства.

Украинская правда
Темы: Франция заложники полиция
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