В Париже полиция освободила заложников и арестовала нападающего

Полицейские арестовали мужчину, захватившего заложников в Париже. Все пострадавшие находятся в безопасности.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллом в Twitter.

"Мужчина арестован и заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм и действия полиции и службы спасения", - написал министр.

При этом он не уточнил количество заложников.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.