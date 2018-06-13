У Києві знову повідомили про мінування кількох станцій метро
У Київському метрополітені отримали анонімні повідомлення про мінування 4 станцій.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен"
Згідно із повідомленням, дані про мінування перевіряють на станціях "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська".
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 12, 2018
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" зачинено для пасажирів. Проводиться перевірка.
У середу вранці Київський метрополітен повідомив, що перевірка не виявила вибухонебезпечних предметів на станціях.
"Метро працює у звичайному режимі" – поінформувало відомство о 7 ранку у Twitter.
За вчорашнім повідомленням станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 13, 2018
Метро працює у звичайному режимі.
Попереднього разу анонімні повідомлення про мінування надходили 26 травня, коли в Києві проходив фінал ЛЧ з футболу.