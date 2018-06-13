У Київському метрополітені отримали анонімні повідомлення про мінування 4 станцій.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен"

Згідно із повідомленням, дані про мінування перевіряють на станціях "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська".

Увага!

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" зачинено для пасажирів. Проводиться перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 12, 2018

У середу вранці Київський метрополітен повідомив, що перевірка не виявила вибухонебезпечних предметів на станціях.

"Метро працює у звичайному режимі" – поінформувало відомство о 7 ранку у Twitter.

За вчорашнім повідомленням станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Метро працює у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 13, 2018

Попереднього разу анонімні повідомлення про мінування надходили 26 травня, коли в Києві проходив фінал ЛЧ з футболу.