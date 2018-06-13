В Києві знову повідомили про мінування кількох станцій метро

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Середа, 13 червня 2018, 00:58

У Київському метрополітені отримали анонімні повідомлення про мінування  4 станцій. 

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен"

Згідно із повідомленням,  дані про мінування перевіряють на станціях "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська".

Попереднього разу анонімні повідомлення про мінування надходили 26 травня, коли в Києві проходив фінал ЛЧ з футболу.

Теми: метро Київ
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