В Киеве снова сообщили о минировании нескольких станций метро
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Среда, 13 июня 2018, 00:58
В Киевском метрополитене получили анонимные сообщения о минировании 4 станций.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен"
Согласно сообщению, данные о минировании проверяют на станциях "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская".
Увага!
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" зачинено для пасажирів. Проводиться перевірка.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 12, 2018
В прошлый раз анонимные сообщения о минировании поступали 26 мая, когда в Киеве проходил финал ЛЧ по футболу.