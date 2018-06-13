В Киеве снова сообщили о минировании нескольких станций метро

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Среда, 13 июня 2018, 00:58

В Киевском метрополитене получили анонимные сообщения о минировании 4 станций.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен"

Согласно сообщению, данные о минировании проверяют на станциях "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская".

В прошлый раз анонимные сообщения о минировании поступали 26 мая, когда в Киеве проходил финал ЛЧ по футболу.

Темы: метро Киев
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