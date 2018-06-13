В Киеве снова сообщили о минировании нескольких станций метро

В Киевском метрополитене получили анонимные сообщения о минировании 4 станций.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен"

Согласно сообщению, данные о минировании проверяют на станциях "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская".

Увага!

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" зачинено для пасажирів. Проводиться перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 12, 2018

В прошлый раз анонимные сообщения о минировании поступали 26 мая, когда в Киеве проходил финал ЛЧ по футболу.