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В Киеве снова сообщили о минировании нескольких станций метро

Среда, 13 июня 2018, 00:58

В Киевском метрополитене получили анонимные сообщения о минировании 4 станций.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен"

Согласно сообщению, данные о минировании проверяют на станциях "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская".

В среду утром Киевский метрополитен сообщил, что проверка не обнаружила взрывоопасных предметов на станциях.

"Метро работает в обычном режиме", - проинформировал ведомство в 7 утра в Twitter.

В прошлый раз анонимные сообщения о минировании поступали 26 мая, когда в Киеве проходил финал ЛЧ по футболу.

Темы: метроКиев
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