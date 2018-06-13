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НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП

Середа, 13 червня 2018, 10:44
НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП

Національне антикорупційне бюро проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це "Українській правді" повідомили 13 червня в прес-службі НАБУ

"Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України", – зазначають у НАБУ.

За даними "Української правди" йдеться про Олексія Філатова.

"Усі матеріали і звернення з цієї теми, що надійшли після 15 лютого долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їх перевірки в межах досудового розслідування за вказаним фактом, про що заявники повідомляються письмово", – додали в бюро.

Як повідомлялось, розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" показало, що заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов не декларує цивільну дружину-юристку, яка після призначення чоловіка в АП отримала низку вигідних контрактів.

Українська правда

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Теми: НАБУАдміністрація президента
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