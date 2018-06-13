НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП

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Среда, 13 июня 2018, 10:44

Национальное антикоррупционное бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Об этом "Украинской правде" сообщили 13 июня в пресс-службе НАБУ.

"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины", - отмечают в НАБУ.

По данным "Украинской правды" речь идет об Алексее Филатове.

"Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно", - добавили в бюро.

Как сообщалось, расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" показало, что заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов не декларирует гражданскую жену-юристку, которая после назначения мужа в АП получила ряд выгодных контрактов.

Украинская правда
Темы: НАБУ Администрация президента
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