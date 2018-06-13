Пінчук заплатив раднику Трампа $115 тисяч

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон за останній рік отримав 115 тисяч доларів від Фонду Віктора Пінчука за виступи на заходах.



Про це пише "The Washington Post", посилаючись на документ розкриття фінансової інформації Болтона.



З 9 квітня Джон Болтон є радником президента США з національної безпеки (про таке призначення Дональд Трамп оголосив ще в березні).



До цього Фонд Пінчука оплатив його виступ на осінньому заході в Києві і на заході в Мюнхені в лютому цього року.



Згідно з документом, цей гонорар – найвагоміша частина доходу Болтона за минулий рік.



У цілому Болтон отримав 2,2 мільйона доларів доходу, з яких 747 тисяч доларів – плата за виступи, в тому числі від Deutsche Bank (72 тисячі) та від British bank HSBC (45,5 тисяч), ще 569 тисячі доларів – гроші від Fox News.



У вересні 2017 року в Києві на дискусійній панелі, організованій Пінчуком, Болтон говорив про те, що президент Дональд Трамп не піде на радикальні зміни у зовнішній політиці США.



Речниця українського магната Наталя Вовк сказала "The Washington Post", що фонд хотів залучити найкращих доповідачів із різних країн, які представляють різні точки зору, – тому запросив і Болтона.



Представник Болтона відмовився від коментарів.



Нагадаємо, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер розслідує виплату 150 тисяч доларів фонду Дональда Трампа українським бізнесменом Віктором Пінчуком.



Trump Organization передала слідчим документи про пожертвування в вересні 2015 року (до виборів) 150 тисяч доларів від Пінчука Фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинну появу Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві.



Пожертвування нібито вимагав особистий юрист Трампа Майкл Коен.